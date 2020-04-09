Национальный родительский комитет попросил властей РФ перенести весенний призыв

Национальный родительский комитет обратился в Правительство России с просьбой перенести сроки весеннего призыва с просьбой перенести весенний призыв.

Причиной для беспокойства стали повестки, обязывающие юношей призывного возраста явиться в апреле в военкомат. Родители выпускников опасаются, что их дети окажутся в армии раньше, чем сдадут ЕГЭ и успеют поступить в вузы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на обращение комитета.

Сейчас начало сдачи ЕГЭ перенесено на 8 июня. Вступительные экзамены начнут сдавать с 10 августа. Если сроки вновь будут сдвинуты, тогда ребят не зачислят в вузы и они строем отправятся в армию.

«В комитет стали массово обращаться родители одиннадцатиклассников. Призыв всегда по датам совпадал с завершением оглашения результатов выпускных экзаменов. Ни в одном законе не сказано, что юношу забирают в армию только после получения школьного аттестата. Кроме того, нельзя исключить, что сдачу ЕГЭ смогут сдвинуть на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации в стране», — пояснила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, все выпускники призывного возраста, несмотря на действующий режим самоизоляции, уже получили повестки из военкоматов с требованием явиться на комиссию. В то же время министр обороны Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска раньше 20 мая из-за пандемии коронавируса.

В Минобороны России пояснили, что сроки проведения военного призыва определяются указом президента, уже подписанным в этом году. Что касается повесток, то они были сформированы ещё до объявления президентом нерабочих дней.

В случае необходимости сотрудники военкоматов по телефону свяжутся с призывниками для уточнения необходимых данных, передает слова собеседника издание.