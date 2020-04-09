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Определен список необходимых РКБ им. Куватова вещей и названы имена кураторов по помощи

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Определен список необходимых РКБ им. Куватова вещей и названы имена кураторов по помощи Фото: Ксения Калинина

Председатель профсоюзной организации РКБ им. Г.Г. Куватова Руслан Кутушев 9 апреля рассказал о том, что происходит в больнице, и в чем сотрудники медучреждения нуждаются. Об этом сообщает пресс-служба регионального профсоюза работников здравоохранения.

«В первый день были перебои с обеспечением питанием и питьевой водой сотрудников больницы, ведь работа велась в авральном режиме, — сказал Руслан Кутушев. — На средства первичной профсоюзной организации сразу закупили питьевую воду — 4119 литровых бутылей. Провели опрос изолированных в больнице сотрудников — ведь там есть люди в возрасте, с хроническими заболеваниями — обеспечим их необходимыми лекарствами. На приобретение многоразовых масок в количестве 300 штук профком направил 36 000 рублей, еще 100 тысяч рублей планируем направить на приобретение респираторов и дезсредств».

По словам начальника отдела коммуникационной политики РКБ имени Куватова Анны Старцевой, курирующей вопросы благотворительной помощи больнице, составлен список того, что сотрудникам необходимо в первую очередь: от кроватей, до предметов личной гигиены — всего 28 позиций. Узнать, какая помощь необходима сотрудникам больницы, как передать предметы первой необходимости можно, связавшись с Анной Старцевой по телефону: 8-927-941-71-74 или Русланом Кутушевым по телефону: 8-917-469-67-12.

По вопросам оказания помощи медикам можно также обратиться на горячую линию Минздрава РБ по телефонам: 28 658 27, 27 991 20 (по поддержке медработников координаторы: питание — Горбацевич О.В., СИЗ — Засядкин И.С., вещи — Халфин Р.М., деньги (благотворительность) — «Изгелек», Рахимова Рауфа).

ИА «Башинформ»
Теги: профсоюз, помощь, медики
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