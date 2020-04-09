Фото: Олег Яровиков Минздрав Башкирии сообщил, кто сейчас лежит в Демском госпитале для больных коронавирусом Фото: Олег Яровиков

В Демской больнице в Уфе, переооборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, на сегодняшний день есть пациенты, констатировал на брифинге в четверг глава Минздрава Максим Забелин.

По его словам, в нем сейчас находятся пациенты, большая часть из которых проходила лечение в терапевтическом корпусе РКБ имени Куватова.

«Госпиталь в Деме готов. Для того, чтобы было разобщение пациентов из терапевтического корпуса РКБ, мы действительно часть пациентов перевели туда, у кого есть клиническая картина пневмонии. Среди них действительно есть сотрудник больницы», — подтвердил Забелин.

Как подчеркнул глава Минздрава, вся работа идет планово, к «сценарию жесткого карантина и изоляции мы готовились», прогнозировали, но «конечно думали, что у нас он будет только теоретически на наших так называемых штабных документах и картах».

«Но раз ситуация такая появилась, у нас все для этих целей все есть и мы готовы», — резюмировал министр здравоохранения Башкирии.