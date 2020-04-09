Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.74 ↑

EUR 82.23 ↓

9 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
На 09.04.20 в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом. Проведено 13652 теста. Под подозрением 142 человека. Выписано 6 человек.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минздрав Башкирии сообщил, кто сейчас лежит в Демском госпитале для больных коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Минздрав Башкирии сообщил, кто сейчас лежит в Демском госпитале для больных коронавирусом Фото: Олег Яровиков

В Демской больнице в Уфе, переооборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, на сегодняшний день есть пациенты, констатировал на брифинге в четверг глава Минздрава Максим Забелин.

По его словам, в нем сейчас находятся пациенты, большая часть из которых проходила лечение в терапевтическом корпусе РКБ имени Куватова.

«Госпиталь в Деме готов. Для того, чтобы было разобщение пациентов из терапевтического корпуса РКБ, мы действительно часть пациентов перевели туда, у кого есть клиническая картина пневмонии. Среди них действительно есть сотрудник больницы», — подтвердил Забелин.
Как подчеркнул глава Минздрава, вся работа идет планово, к «сценарию жесткого карантина и изоляции мы готовились», прогнозировали, но «конечно думали, что у нас он будет только теоретически на наших так называемых штабных документах и картах».

«Но раз ситуация такая появилась, у нас все для этих целей все есть и мы готовы», — резюмировал министр здравоохранения Башкирии.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, больница
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить
В Башкортостане начали выдавать продуктовые наборы для школьников. В период дистанционного обучения их получат более 85 тысяч учащихся, имеющих право н
В Башкирии заработал портал разрешения на поездки в условиях самоизоляции doroga02.ru
В Башкирии утром 8 апреля заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспо
В Минздраве Башкирии сообщили, когда РКБ имени Куватова заработает в полную силу
Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа» 9 апреля прокомментировала ситуацию, сложившуюся в РКБ имени Куватова. Ведущая про
Как ездить в Башкирии в режим самоизоляции - инструкция по применению doroga02.ru
В Минцифразвития Башкирии разъяснили, в каких случаях можно воспользоваться новым сервисом doroga02.ru для регистрации поездок на личном автомобиле во вр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть