Фото: ИА «Башинформ» Пациент в Мелеузе скончался не от коронавируса - Минздрав Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Смерть пациента в Мелеузе не связана с коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин. Ранее в СМИ прошла информация, что в городской больнице Мелеуза скончался мужчина с положительным результатом на COVID-19.

Данный пациент скончался от тяжелых осложнений основного заболевания.

«Он длительное время страдал онкологическим заболеванием. К сожалению, болезнь закончилась летальным исходом. Но связи с COVID нет», — уточнил министр.

Проходил ли ранее этот пациент лечение в РКБ им. Куватова, Максим Забелин не ответил.

На сегодняшний день в республике зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.