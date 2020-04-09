Пациент в Мелеузе скончался не от коронавируса - Минздрав Башкирии
Пациент в Мелеузе скончался не от коронавируса - Минздрав Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
Смерть пациента в Мелеузе не связана с коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин. Ранее в СМИ прошла информация, что в городской больнице Мелеуза скончался мужчина с положительным результатом на COVID-19.
Данный пациент скончался от тяжелых осложнений основного заболевания.
«Он длительное время страдал онкологическим заболеванием. К сожалению, болезнь закончилась летальным исходом. Но связи с COVID нет», — уточнил министр.
Проходил ли ранее этот пациент лечение в РКБ им. Куватова, Максим Забелин не ответил.
На сегодняшний день в республике зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.