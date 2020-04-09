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Пациент в Мелеузе скончался не от коронавируса - Минздрав Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Пациент в Мелеузе скончался не от коронавируса - Минздрав Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Смерть пациента в Мелеузе не связана с коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин. Ранее в СМИ прошла информация, что в городской больнице Мелеуза скончался мужчина с положительным результатом на COVID-19.

Данный пациент скончался от тяжелых осложнений основного заболевания.

«Он длительное время страдал онкологическим заболеванием. К сожалению, болезнь закончилась летальным исходом. Но связи с COVID нет», — уточнил министр.

Проходил ли ранее этот пациент лечение в РКБ им. Куватова, Максим Забелин не ответил.

На сегодняшний день в республике зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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