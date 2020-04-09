В Башкирии число подозреваемых на коронавирус возросло до 142 человек, из них 10 детей
По оперативным данным с подозрением на коронавирус в Башкирии на 13 часов 9 апреля имеется 142 человека, в том числе 10 несовершеннолетних. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Забелин на ежедневном брифинге Минздрава республики.
«Зарегистрировано 6 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего с выздоровлением выписано 6 человек. Госпитализированные с подтвержденным диагнозом находятся в стационаре, 1 человек на самоизоляции под жестким карантином. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточнил министр.Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак сообщила, что количество проведения тестов нарастает, подключаются частные структуры. В Республике Башкортостан проведено 13652 лабораторных исследования на коронавирус.
«С признаками ОРВИ 1133 человека обследованы, — уточнила Анна Казак, — Здоровых людей 1715, с пневмонией более 900 человек обследованы. В настоящее время продолжается работа по выявлению контактных с заболевшими».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии число подозреваемых на коронавирус возросло до 142 человек, из них 10 детей
Глава Башкирии попросил не приходить в церкви на Пасху
В Башкирии сообщили о 50 сомнительных анализах на коронавирус пациентов и сотрудников РКБ
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи