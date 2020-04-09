Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров поручил изучить и решить вопрос с парикмахерскими Фото: Олег Яровиков

На оперативном совещании сегодня глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поручил изучить и решить вопрос с парикмахерскими.

«Вчера сын мимо пробегал, я его поймал за волосы. Легко так, у него волосы выросли. Все нестриженные ходят», — сообщил глава республики.

В связи с объявленным режимом самоизоляции по всей республике были закрыты парикмахерские и салоны красоты. Многие люди не имеют возможности постричься. Радий Хабиров поручил этот вопрос изучить, посмотрев разные варианты.

«Москва пошла по пути — открывать те салоны, в которых есть медицинская лицензия. Надо это изучить за эти дни и решить. Но только, если мы будем понимать, что там нет угрозы», — подчеркнул глава республики.