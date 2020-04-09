Фото: Ксения Калинина «Хватит побираться»: Радий Хабиров обратился к главврачам больниц Башкирии Фото: Ксения Калинина

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании по профилактике коронавируса 9 апреля обратился к главврачам больниц республики. Он сказал, чтобы они «не побирались», не просили огурцы и маски, отметив, что у государства есть деньги, чтобы им помочь, что Башкирия – богатая республика.

«Обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и руководителям медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: «Дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов». Прекращайте эту историю. Максим Васильевич (Забелин, министр здравоохранения РБ – прим. ред.), переговорите с главными врачами. Нужна помощь — сразу выделяем деньги. Мы подрезали многие наши объекты, программы, только для того, чтобы у нас были резервы, которые мы в любой момент пустим туда, куда нужно», — сказал руководитель республики.

Радий Хабиров подчеркнул, что в России государственная медицина.

«Мы — государство отвечаем за то, чтобы все было. Да, где-то не успеваем на данный момент пополнить, но у нас нет таких случаев, когда на передовой работают и, соответственно, нет защитных масок или костюмов. Накопительным эффектом это идет. Прекращайте эту историю. Обращаюсь к руководителям медицинских учреждений, это стыдно! Объясню, почему стыдно. Я общаюсь с волонтерами, они мне рассказывают такие истории, что мурашки по коже. Люди сидят в квартирах и заказывают продуктовый пакет за 50, 100 рублей. Вот куда нужно нашу энергию и деньги давать, а не выпрашивать: дайте мне маску или килограмм огурцов. Главное, техническая и человеческая подготовка», — заявил глава республики.