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На 09.04.20 в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом. Проведено 13652 теста. Под подозрением 142 человека. Выписано 6 человек.
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В Башкирии сообщили о 50 сомнительных анализах на коронавирус пациентов и сотрудников РКБ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии сообщили о 50 сомнительных анализах на коронавирус пациентов и сотрудников РКБ Фото: ИА «Башинформ»

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил об анализах на коронавирус пациентов и сотрудников Республиканской клинической больницы им.Куватова. Как сообщал ранее «Башинформ», медучреждение закрылось на карантин 7 апреля после смерти здесь пожилой пациентки с COVID-19.

Под подозрением на инфекцию теперь находятся все пациенты и сотрудники, всего около 1200 человек.

Все они находятся под наблюдением, у них берутся анализы. В больнице организованы меры изоляции, распределение на «чистые» и «грязные» зоны. Организовано питание работников РКБ, находящихся там пациентов и сотрудников клининговой компании.

«За минувшие сутки обследовали 500 человек. 50 сомнительных анализов переданы в Центр эпидемиологии и гигиены для подтверждения или опровержения», — сказал Максим Забелин.

Также по словам министра, определен круг лиц, которые были контактны с больницей в последние 14 дней. Всем рекомендовано находиться на жестком карантине, за ними установлено наблюдение, берутся анализы.

В трех медучреждениях городов Октябрьский Белебей и Мелеуз выявлены пациенты, которые ранее были выписаны из РКБ им.Куватова. У них появилась клиника острого респираторного заболевания. Они изолированы, в отношении них также проводятся карантинные мероприятия.

Гульфия Акулова
Теги: коронавирус
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