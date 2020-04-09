Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.74 ↑

EUR 82.23 ↓

9 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
На 09.04.20 в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Прибывшие в Уфу из Москвы должны сдать тест на COVID-19 и уйти в самоизоляцию

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Прибывшие в Уфу из Москвы должны сдать тест на COVID-19 и уйти в самоизоляцию Фото: Олег Яровиков

Все прибывшие из Москвы должны сдать тест на COVID-19 и уйти в самоизоляцию на 14 дней. Об этом заявил сегодня Радий Хабиров на совещании с руководителями министерств и ведомств, главами муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференцсвязи.

«Мы четко фиксируем, что при падении деловой активности и пропадении в целом необходимости выезжать лично и работать в Москве, мы даем сигнал всем тем лицам, которые вылетают в Москву. Мы принимаем решение, что все те лица, которые прибывают из Москвы, по прибытии в аэропорт или ЖД вокзал из Москвы, должны сдать тест на коронавирус и подлежат немедленной изоляции сроком на две недели», — подчеркнул глава республики.
Вся информация из аэропортов и железнодорожного вокзала должна поступать в Координационный центр. Вице-премьеру правительства Ленаре Ивановой поручено контролировать этот вопрос:

«Вы включаете ваши группы, которые будут обходить адреса людей, приехавших из Москвы, которые подлежат самоизоляции. В случае, если они нарушают, будем привлекать к ответственности, — отметил Радий Хабиров. — Мы даем ясный четкий сигнал, уж, наверно, 2-3 недели можно и не ездить. Все, кто из Москвы, подлежат самоизоляции».

Глава республики особо подчеркнул, что это решение касается и государственных случаев направления в командировку, разрешение на выезд в Москву дает только Оперативный штаб.

Глава Башкортостана Радий Хабиров проводит совещание, на котором обсуждаются актуальные меры по недопущению распространения в регионе инфекции.

ИА «Башинформ»
Теги: ВКС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить
В Башкортостане начали выдавать продуктовые наборы для школьников. В период дистанционного обучения их получат более 85 тысяч учащихся, имеющих право н
В Башкирии заработал портал разрешения на поездки в условиях самоизоляции doroga02.ru
В Башкирии утром 8 апреля заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспо
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 16 человек
По данным на 8 апреля, в Башкирии подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, выписаны из больниц шесть человек. Как сообщили в республиканском Мин
В Минздраве Башкирии сообщили, когда РКБ имени Куватова заработает в полную силу
Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа» 9 апреля прокомментировала ситуацию, сложившуюся в РКБ имени Куватова. Ведущая про
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть