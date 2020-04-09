Фото: Олег Яровиков Прибывшие в Уфу из Москвы должны сдать тест на COVID-19 и уйти в самоизоляцию Фото: Олег Яровиков

Все прибывшие из Москвы должны сдать тест на COVID-19 и уйти в самоизоляцию на 14 дней. Об этом заявил сегодня Радий Хабиров на совещании с руководителями министерств и ведомств, главами муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференцсвязи.

«Мы четко фиксируем, что при падении деловой активности и пропадении в целом необходимости выезжать лично и работать в Москве, мы даем сигнал всем тем лицам, которые вылетают в Москву. Мы принимаем решение, что все те лица, которые прибывают из Москвы, по прибытии в аэропорт или ЖД вокзал из Москвы, должны сдать тест на коронавирус и подлежат немедленной изоляции сроком на две недели», — подчеркнул глава республики.

Вся информация из аэропортов и железнодорожного вокзала должна поступать в Координационный центр. Вице-премьеру правительства Ленаре Ивановой поручено контролировать этот вопрос:

«Вы включаете ваши группы, которые будут обходить адреса людей, приехавших из Москвы, которые подлежат самоизоляции. В случае, если они нарушают, будем привлекать к ответственности, — отметил Радий Хабиров. — Мы даем ясный четкий сигнал, уж, наверно, 2-3 недели можно и не ездить. Все, кто из Москвы, подлежат самоизоляции».

Глава республики особо подчеркнул, что это решение касается и государственных случаев направления в командировку, разрешение на выезд в Москву дает только Оперативный штаб.

Глава Башкортостана Радий Хабиров проводит совещание, на котором обсуждаются актуальные меры по недопущению распространения в регионе инфекции.