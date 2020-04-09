«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции Фото: Валерий Шахов
В Башкирии усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции, заявил на совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава республики Радий Хабиров.
В первую очередь будет увеличено количество штрафов.
«Если ранее мы относились к тем людям, которые нарушают режим, очень мягко, то сейчас жалеть никого не будем. Потому что вы себя не жалеете и тех, кого можете заразить, — отметил глава. — Мы усилим контроль, чтобы вы находились в ваших домах и потерпели еще две недели».Кроме этого, вводится комендантский час для пенсионеров и детей.
Лицам старше 65 лет запрещается находиться в общественных местах с 18 часов до 10 часов местного времени. На детей запрет нахождения на улице — с 18 до 13 часов.