Лицам старше 65 лет запрещается находиться в общественных местах с 18 часов до 10 часов местного времени. На детей запрет нахождения на улице — с 18 до 13 часов.

В Башкирии усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции, заявил на совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава республики Радий Хабиров.

«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции Фото: Валерий Шахов

Гульфия Акулова

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