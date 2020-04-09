Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.74 ↑

EUR 82.23 ↓

9 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
На 09.04.20 в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

«Жалеть никого не будем»: В Башкирии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции Фото: Валерий Шахов

В Башкирии усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции, заявил на совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава республики Радий Хабиров.

В первую очередь будет увеличено количество штрафов.

﻿«Если ранее мы относились к тем людям, которые нарушают режим, очень мягко, то сейчас жалеть никого не будем. Потому что вы себя не жалеете и тех, кого можете заразить, — отметил глава. — Мы усилим контроль, чтобы вы находились в ваших домах и потерпели еще две недели».
Кроме этого, вводится комендантский час для пенсионеров и детей.

Лицам старше 65 лет запрещается находиться в общественных местах с 18 часов до 10 часов местного времени. На детей запрет нахождения на улице — с 18 до 13 часов.

Гульфия Акулова
Теги: режим самоизоляции
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии заработал портал разрешения на поездки в условиях самоизоляции doroga02.ru
В Башкирии утром 8 апреля заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспо
Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить
В Башкортостане начали выдавать продуктовые наборы для школьников. В период дистанционного обучения их получат более 85 тысяч учащихся, имеющих право н
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 16 человек
По данным на 8 апреля, в Башкирии подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, выписаны из больниц шесть человек. Как сообщили в республиканском Мин
Как ездить в Башкирии в режим самоизоляции - инструкция по применению doroga02.ru
В Минцифразвития Башкирии разъяснили, в каких случаях можно воспользоваться новым сервисом doroga02.ru для регистрации поездок на личном автомобиле во вр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть