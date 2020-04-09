Фото: Олег Яровиков Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 22 человек Фото: Олег Яровиков

На сегодняшний день в Башкирии подтверждено 22 случая коронавирусной инфекции, сообщил в четверг на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

За сутки число заболевших в республике увеличилось на шесть человек.

По данным на 8 апреля, в целом по России проведено более 901 тысячи лабораторных исследований на коронавирус.

Зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.Выписаны по выздоровлению 580 человек. 63 человека умерли.