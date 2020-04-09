Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 22 человек
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 22 человек Фото: Олег Яровиков
На сегодняшний день в Башкирии подтверждено 22 случая коронавирусной инфекции, сообщил в четверг на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
За сутки число заболевших в республике увеличилось на шесть человек.
По данным на 8 апреля, в целом по России проведено более 901 тысячи лабораторных исследований на коронавирус.
Зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.Выписаны по выздоровлению 580 человек. 63 человека умерли.