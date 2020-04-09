Фото: Олег Яровиков Из-за валютных колебаний внутренний товар становится выгоднее - Госкомторговли Башкирии Фото: Олег Яровиков

Председатель Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев в эфире радио «Эхо Москвы Уфа» 9 апреля сообщил о том, что продукция местного производства сейчас становится выгоднее для потребителей.

«В связи с тем, что происходят курсовые колебания на рынке валют, наш внутренний товар становится значительно выгоднее. Те же помидоры, огурцы, которые раньше везли из Турции, они сейчас заметно подорожали. При этом у нас есть довольно большое количество местных производителей, которые на сегодня уже имеют достаточный запас, в том числе тепличных культур для того, чтобы обеспечить рынок. Более того, Госкомитетом с сентября прошлого года ведется планомерная работа по созданию товаропроводящих цепочек в сфере социального питания», — сказал он.

Кроме того, региональным Госкомитетом создана Ассоциация операторов питания РБ, именно школьного питания. Совместно с Минсельхозом разработана программа создания сельхозпотребительских кооперативов, когда оператор питания совместно с логистической компанией, местным производителем делают одну замкнутую цепочку. Это позволяет увеличить представленность товаров башкирского производства на данном рынке, проконтролировать качество, и самое главное уменьшить себестоимость продукции.

По словам Алексея Гусева, в школьном питании также идет прирост продукции местного производства.