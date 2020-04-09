Число зараженных Covid-19 в России превысило 10000 человек
За сутки в России выявили 1459 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в России — 10131.
Выздоровело 698 человек. Умерло — 76 человек (13 человек за последние сутки).
Более одного миллиона тестов проведено.
На 9 апреля в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом.
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