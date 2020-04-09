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Задания ЕГЭ-2020 пересматривать не будут: директор ФИПИ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Задания ЕГЭ-2020 пересматривать не будут: директор ФИПИ Фото: ИА «Башинформ»

Задания Единого госэкзамена в 2020 году пересматривать не будут. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в рамках ежедневного онлайн-марафона «Домашний час» в сообществе Минпросвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».

О пересмотре заданий из-за перехода на дистанционное обучение спрашивали выпускники и их родители.

«К концу учебного года, как правило, новый материал уже не изучается, а идет повторение пройденного и подготовка к экзаменам. Поэтому, на наш взгляд, нет никаких оснований делать какие-то преференции выпускникам этого года. Более того, это невозможно технически. В настоящее время все контрольные измерительные материалы готовы и их пересмотра не будет», – сказала она. Кроме того, все участники экзаменов должны находиться в равных условиях. «Единый государственный экзамен призван отобрать для обучения в вузе наиболее подготовленных абитуриентов. Срок действия результатов ЕГЭ – четыре года. Мы не можем поставить в неравные условия тех, кто оканчивает школу в текущем году, и выпускников прошлых и будущих лет», – подчеркнула директор ФИПИ. Оксана Решетникова напомнила, что информация о содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, была опубликована еще в конце августа прошлого года. В ЕГЭ в этом году серьезных изменений нет, экзамен фактически остался тем же, что в прошлом году. В ОГЭ для 9 классах в этом году произошли серьезные изменения: контрольные измерительные материалы теперь строятся на ФГОС, по которому школьники учатся с 2015 года. «В них усилены деятельностная составляющая, практический характер заданий. Так, в ОГЭ по математике включен блок практико-ориентированных заданий, объединенных одним сюжетом (например, планирование земельного участка и т.п.), а в ОГЭ по химии стал обязательным практический эксперимент. В гуманитарных предметах сделан акцент на практическую грамотность обучающихся и навыки смыслового чтения», – рассказала Оксана Решетникова. Аналогичные изменения в ЕГЭ должны произойти с 2022 года, общественно-профессиональное обсуждение перспективных экзаменационных моделей ЕГЭ начнется осенью 2020 года.

Директор ФИПИ сообщила, что проведение экзаменов в компьютерной форме пока не планируется, это вопрос более отдаленной перспективы. Исключением является только ЕГЭ по информатике, который частично планируется проводить на компьютере с 2021 года, если регионы будут технически готовы к такой форме экзаменов. Директор ФИПИ пояснила, что внесение изменений в Конституцию Российской Федерации не создаст дополнительных проблем для тех, кто готовится к ЕГЭ по обществознанию. «В ЕГЭ по обществознанию не будет заданий, относящихся к статьям, в которые вносятся поправки», – пояснила она.

Оксана Решетникова заверила, что перенос ЕГЭ на более поздний срок не повлияет на проверку экзаменационных работ участников. «Приказ о переносе сроков экзаменов является обязательным для всей системы образования. Экзаменационные работы будут проверены в срок», – заявила она. Решетникова напомнила о материалах для самостоятельной подготовки к экзаменам, которые есть на сайте ФИПИ: демонстрационных вариантах контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, которые помогут составить представление о структуре экзаменационных материалов, открытых банках заданий ЕГЭ и ОГЭ. Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, содержится в кодификаторе элементов содержания. Его можно использовать для составления плана повторения материала. Кроме того, с 14 апреля ФИПИ начнет публиковать методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к экзаменам. Они создаются по всем предметам. Также будут опубликованы варианты контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые были подготовлены для досрочного периода, а позже будут обнародованы правильные ответы к ним, чтобы выпускники смогли себя проверить.

В ближайшее время в онлайн-марафоне «Домашний час» примут участие специалисты ФИПИ, которые ответят на вопросы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по конкретным предметам.

Розалия Валеева
Теги: образование, ЕГЭ
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