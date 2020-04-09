Фото: Общественная палата РБ





Фото: Общественная палата РБ

В Уфе 222 многодетные семьи получат бесплатные продуктовые наборы на 1155 рублей. Общественную благотворительную акцию «Время добра» организовали столичная мэрия совместно с Общественным фондом развития города при поддержке социально ответственного бизнеса и волонтеров. Помощь будет оказана многодетным, малоимущим, жителям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в период пандемии коронавируса.

Как сообщили в Общественной палате республики, первая «волна» помощи направлена на многодетных семей, в которых воспитывается 5 и более детей.

Уже сегодня, 9 апреля, добровольцы, получившие тщательно упакованные и выданные под роспись бесплатные продуктовые наборы, доставят их 222 адресатам в разные районы Уфы. Пакеты сформированы с соблюдением всех требуемых мер по профилактике коронавируса.

Стоимость каждого пакета продуктов питания составляет 1155 рублей. В наборы включено самое необходимое: подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия, крупы, тушенка, сахар, мука, сгущенное молоко.

Спонсорами благотворительной инициативы выступили партнёры проекта — Инвестиционное агентство и «Бакалейный двор».

Благотворительные мероприятия в рамках проекта продолжатся. Следующим этапом проекта станет помощь малоимущим и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Предприниматели и волонтеры, желающие помочь социально уязвимым жителям Уфы, могут присоединиться к акции, обратившись в Общественный фонд развития Уфы по телефону +7 (347) 277-15-40.

﻿«Это не разовая акция, долгосрочный проект. Фонд, как оператор, предоставил счет для аккумулирования благотворительных средств. Если вы готовы направить целевые средства, все они дойдут до наших адресатов. Даже сидя дома, можно помочь. Если понадобятся дезинфицирующие средства, перчатки или другие необходимые вещи для работы волонтеров, мы тоже собранные средства будем на это направлять», — рассказала председатель Общественной палаты РБ, исполнительный директор Общественного фонда развития города Ольга Панчихина.