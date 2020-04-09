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9 апреля Четверг

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Молния
На 08.04.20 в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
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Это позор: в Минздраве Башкирии прокомментировали травлю пациенток с COVID-19 из Кумертау

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Это позор: в Минздраве Башкирии прокомментировали травлю пациенток с COVID-19 из Кумертау Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в последнее время все меньше и меньше информации о новых заболевших. Между тем, в соцсетях и СМИ появляются неподтвержденные сведения о заразившихся, о том, откуда они, кем работают, с кем контактировали. Заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа» 9 апреля объяснила позицию официальных ведомств по информированию населения.

«Все случаи – на брифинге. Всё остальное – это слухи, страхи, это неподтвержденные результаты. Ничего другого комментироваться не будет. Не будет комментироваться личная жизнь этих людей, место их жительства. Потому что, то, что устроили в Кумертау первым пациентам – это просто позор жителям города. Такая стигматизация с агрессией, что люди даже не могут выйти из больницы. Вспомните историю со СПИДом, когда все считали, что человек сам виноват, позор и так далее. Да, у нас в России до сих пор позорно болеть: позорно обращаться в больницу, позорно лечиться», — подчеркнула она.

По ее словам, уже скоро из утюга пойдет информация о том, что из себя представляет коронавирус: о профилактике, симптомах, мерах безопасности. Представитель Минздрава РБ посоветовала гражданам доверять только проверенным сведениям и соблюдать прописанные в указе главы Башкирии правила режима самоизоляции.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, информация
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