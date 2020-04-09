Фото: Валерий Шахов В Уфе каждый подъезд дезинфицируют в среднем раз в три дня Фото: Валерий Шахов

По данным администрации Уфы, ежедневно в городе обработку дезинфицирующими средствами проходят 40% подъездов и 60% (более 2,5 тыс) лифтов. Таким образом, каждый уфимский подъезд обрабатывается в среднем раз в три дня, а лифт — каждый второй день.

Ранее коммунальными службами проводилась дезинфекция детских площадок, которых в городе 1150, но с введением режима самоизоляции все они были закрыты для посещения.

«По вопросам времени и частоты обработки подъездов жители домов должны обращаться в свою управляющую компанию, — пояснил и.о. начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антон Тристан. — По запросу жильцов управляющая компания должна предоставить график обработки конкретного подъезда, пояснить дату последней проведенной и следующей запланированной дезинфекции».

Как уточнил Антон Тристан, в связи со сложившейся обстановкой, городской бюджет выделяет дополнительные средства жилищным организациям для проведения противоэпидемических мероприятий.