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Жителей Башкирии после нерабочего месяца ожидают длинные праздничные выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Жителей Башкирии после нерабочего месяца ожидают длинные праздничные выходные Фото: Ксения Калинина

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Башкирии, как и по всей России, апрель объявлен нерабочим месяцем. Вслед за этим месяцем граждан ожидают длинные праздничные выходные в мае.

По данным Минтруда Башкирии, в честь Дня весны и труда и Дня Великой Победы предстоит отдыхать восемь дней. Жители республики будут отдыхать пять дней подряд — с 1 по 5 мая включительно. После следует короткая рабочая неделя — с 6 по 8 мая. С 9 по 11 мая включительно — также нерабочие праздничные дни. К тому же 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращён на один час.

ИА «Башинформ»
Теги: праздники, отдых
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