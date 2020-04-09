В селе Баймакского района Башкирии открыли обособленное МФЦ

8 апреля в селе Ургаза Баймакского района открыли обособленное структурное подразделение МФЦ. Пока оно, как и все многофункциональные центры в республике, ведет прием только по предварительной записи.

«Здесь обслуживаются жители семи населенных пунктов. На период повышенной готовности и самоизоляции в этом подразделении можно получить 108 услуг из 283 ранее оказываемых», — уточнили сотрудники.

Телефон для предварительной записи в любой МФЦ един для всех городов и районов: +7 (347) 246-55-33; +7 (927) 3333 100. Также можно записаться через личный кабинет или online-консультанта на официальном сайте МФЦ и на портале Госуслуг.