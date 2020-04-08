Регионы с неблагоприятной ситуацией по COVID-19 могут досрочно завершить учебный год

Министерство просвещения РФ выпустило рекомендацию по образовательному процессу для регионов страны с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции. В частности, у субъектов России есть несколько сценариев.

— регионы, где требуется домашняя изоляция, могут использовать дистанционное обучение (что сегодня в Башкирии);

— изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.

Также регионы обязаны обеспечить очные ОГЭ (для девятых классов) по двум предметам – русскому языку и математике. Предметы по выбору девятиклассники сдавать в этом году не будут. 10 и 11 классы, по сообщению Минпросвещения, должны получить полные знания для подготовки и сдачи ЕГЭ.