Фото: Алексей Сухоруков. РИА "Новости" В Бирске пациента с подозрением на коронавирус подключили к аппарату ИВЛ Фото: Алексей Сухоруков. РИА "Новости"

В Бирской ЦРБ с подозрением на Covid-19 находится пожилая пара. По словам заместителя главы города Радика Яфаева, пока окончательно диагноз не установлен, проводится повторное тест-исследование.

«Превентивные меры мы приняли. Два отделения ЦРБ отправлены на карантин. То есть 110 врачей заступили на дежурство и остались в стенах медучреждения, — отметил вице-мэр Бирска. – Мужчина 1951 года рождения с подозрением на коронавирус сейчас находится под аппаратом ИВЛ. Его супруга чувствует себя удовлетворительно».

Контактный круг пожилой пары с подозрением на новую коронавирусную инфекцию определен, он довольно узкий. У местных властей есть предположения, инфекцию супругам принесли из РКБ им. Куватова. Однако пока эта версия проверяется.

На данный момент у обоих пациентов Бирской ЦРБ стоит диагноз – пневмония.