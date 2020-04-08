В Уфе на улице Пугачева укладывают выравнивающий слой асфальта

На улице Пугачева, на которую часто жаловались автомобилисты, начали укладывать выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас дорожники работают на участке от улицы Бородинской до Бельской. Движение там приостановлено.

«Сегодня мы рассчитываем уложить порядка 700 тонн асфальтобетонной смеси на данном участке дороги. Уже выполнены работы по ремонту обочин, а также их очистке от грунта, который здесь накопился. На участке работает асфальтоукладчик, два катка. Асфальтобетонная смесь поступает с завода практически непрерывным потоком», — рассказал представитель подрядной организации «Башкиравтодор» Ильдар Яруллин.

Дорожные рабочие признались, что погодные условия все-таки вносят свои коррективы, но дорожное полотно на проблемной улице будет уложено в срок.

Ремонт дороги по улице Пугачева начался 2 апреля. Всего будет отремонтировано 3,1 километра дорожного полотна. После выравнивающего слоя будет уложен еще один.