В Башкирии окажут психологическую помощь учителям, родителям и детям в период самоизоляции

В БГПУ имени М. Акмуллы запустили «Горячую линию» психологической поддержки для учителей, родителей и учеников. Все консультации проводятся анонимно.﻿

В период самоизоляции и у детей, и у родителей в условиях дистанционного обучения могут возникнуть как вопросы организации удаленного обучения, так и психологические трудности и проблемы ﻿поддержания позитивного эмоционального состояния, регулирования психического баланса в семьях.

Специалисты Башкирского научного центра Российской академии образования при БГПУ проконсультируют учителей и родителей по вопросам психологического сопровождения обучения и воспитания детей, а также работы педагогов в условиях самоизоляции и дистанционного обучения.

Доцент кафедры психологии образования и развития, кандидат психологических наук Суфия Дарвиловна Мухаметрахимова ответит на вопросы в будние дни с 15:00 до 19:00. Консультации проводятся анонимно.

Телефон горячей линии: +7 927-302-90-27.