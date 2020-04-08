Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Сибае

Первый факт заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердился в городе Сибае. Об этом сообщил мэр города Рустем Афзалов. Всего в Башкирии зарегистрировано 16 человек с Covid-19.

«Человек изолирован. Состояние его оценивается как удовлетворительное», — отметил глава администрации Сибая.

Рустем Афзалов подчеркнул, что факт заражения сибайца новым коронавирусом не имеет ничего общего с ранее озвученным случаем в Кизиле Челябинской области. Окружение инфицированного пациента, в том числе члены семьи, также ушли на карантин. Медики Сибая следят за их состоянием.

«Мы этот случай ждали, — отметил мэр города. — Сегодня 76 горожан находятся на изоляции под наблюдением врачей».

Власти Сибая ожидают рост числа зараженных, поэтому попросили местных жителей соблюдать указ главы Башкирии Радия Хабирова о повышенной готовности и не выходить из дома без необходимости.