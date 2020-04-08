Владимир Путин вновь обратится к россиянам

«Отдельного обращения по коронавирусу не будет, все сообщения в рамках совещания», — отметил Песков.

Президент обратится к россиянам перед селекторным совещанием с главами регионов.

Об этом сообщается в прямом эфире телеканала «Россия-24» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Розалия Валеева

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