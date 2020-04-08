Россиянам предложили провести акцию «Бессмертный полк» из дома

Народную акцию «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года россиянам предложили провести из дома. Организаторы на официальном сайте отметили, что даже несмотря на официальное снятие режима самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах.

Вместо шествия россияне могут публиковать истории своих отцов, мам, дедов, бабушек, прадедов и прабабушек в социальных сетях, сопроводив посты хэштегами #Бессмертныйполкдома и #мойполкдома. Ведущие запустят онлайн-трансляцию и будут показывать истории тех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне, но не дожил до наших дней.

Отметим, что по указу президента России Владимира Путина режим самоизоляции, а вместе с тем нерабочие дни продлятся до 30 апреля. В Башкирии режим пока продлен до 13 апреля.