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Молния
На 08.04.20 в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Предпринимателей Башкирии приглашают на конференцию «Бизнес-изоляция: вызовы и решения»

ОБЩЕСТВО

Предпринимателей Башкирии приглашают на онлайн-конференцию «Бизнес-изоляция: вызовы и решения». Она состоится 9 апреля в 16 часов.

С приветственным словом к участникам конференции выступит Глава Башкортостана Радий Хабиров. Спикерами станут Милена Арсланова, представитель Министерства экономического развития РФ, Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор компании Wildberries, Михаил Федоренко, футуролог, советник руководителя ФАС России, член экспертного совета АСИ, а также успешные федеральные и региональные предприниматели.Предприниматели смогут узнать о действующих моделях решения в кризисных ситуациях.Формат конференции предполагает прямой диалог с крупнейшими игроками различных отраслей, ведущими предпринимателями и экспертами страны. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке﻿.

Розалия Валеева
Теги: бизнес
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