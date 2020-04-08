Предпринимателей Башкирии приглашают на конференцию «Бизнес-изоляция: вызовы и решения»
Предпринимателей Башкирии приглашают на онлайн-конференцию «Бизнес-изоляция: вызовы и решения». Она состоится 9 апреля в 16 часов.
С приветственным словом к участникам конференции выступит Глава Башкортостана Радий Хабиров. Спикерами станут Милена Арсланова, представитель Министерства экономического развития РФ, Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор компании Wildberries, Михаил Федоренко, футуролог, советник руководителя ФАС России, член экспертного совета АСИ, а также успешные федеральные и региональные предприниматели.Предприниматели смогут узнать о действующих моделях решения в кризисных ситуациях.Формат конференции предполагает прямой диалог с крупнейшими игроками различных отраслей, ведущими предпринимателями и экспертами страны. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.