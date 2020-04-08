В Уфе закрыто движение автотранспорта на участке улицы Комсомольской. Время закрытия — с 00.00 часов 9 апреля до 24.00 часов 15 июня 2020 года.

Будет закрыто движение автотранспорта проезжей части по двум полосам улицы Комсомольской на участке от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева по четной стороне. Движение транспорта будет осуществляться по двум полосам нечетной стороны улицы Комсомольской, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это сделано в целях обеспечения безопасности движения при производстве дорожных работ. Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

Напомним, реконструкция улицы Комсомольской в Уфе ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность объекта реконструкции составляет 3,84 км (от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума). Работы были начаты в сентябре прошлого года. Согласно заключенному муниципальному контракту подрядная организация планирует завершить работы до конца 2021 года.