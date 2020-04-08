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На 08.04.20 в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
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Минздрав Башкирии опроверг информацию о том, что врачам РКБ нечего есть и негде спать

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Минздрав Башкирии опроверг информацию о том, что врачам РКБ нечего есть и негде спать Фото: Валерий Шахов

В РКБ имени Куватова для находящихся на карантине по коронавирусу медиков созданы необходимые условия, подчеркнул на брифинге глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

По его словам, в чистых зонах для них созданы общежития, «где размещены кушетки».

«Врачи ночуют в больнице, вчера для них дополнительно завезли кровати. Кто-то воспользовался кушетками и диванами, которые есть в стационаре. Необходимые условия созданы, — отметил он. — Информация, появившаяся в соцсетях о том, что врачам РКБ нечего есть, не соответствует действительности. Организовано дополнительное питание Комбинатом питания, помимо того, что на территории больницы работает свой пищеблок, который готовит еду, как для сотрудников, так и для пациентов. Вода, еда — все есть. В настоящий момент проводится проверка достоверности информации, что медикам негде помыться, нет полотенец и салфеток».

Каких-либо ограничений для родственников в передаче сотрудникам РКБ имени Куватова личных вещей, продуктов — нет. Единственное ограничение касается скоропортящихся продуктов, заверил Забелин.

Как сообщал «Башинформ», 7 апреля стационар больницы был закрыт на карантин по недопущению коронавирусной инфекции. Минимум на 14 дней. На карантине по коронавирусу в РКБ имени Куватова сейчас находится 1 200 человек, половина из которых пациенты.

Напомним, 5 апреля в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем коронавируса.

Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Позже у нее был взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, РКБ имени Куватова, Забелин
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