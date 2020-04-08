В Уфе роддом при РКБ имени Куватова попал под карантин, новые пациентки не принимаются

Здание роддома при РКБ имени Куватова попало под действие постановления санитарного врача, поэтому новые пациенты сюда не принимаются, но при этом идет плановая выписка, заявил на брифинге в среду министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«Беременные женщины, которые планировали там рожать, будут маршрутизированы в другие роддома и перинатальные центры. Такая работа ведется уже с понедельника, женщины получают необходимую помощь в других лечебных учреждениях», — отметил глава Минздрава.

Как сообщал «Башинформ», стационар больницы был закрыт на карантин по недопущению коронавирусной инфекции. Минимум на 14 дней. На карантине по коронавирусу в РКБ имени Куватова находится 1 200 человек, половина из которых пациенты.

5 апреля в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем коронавируса.

Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Позже у нее был взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях.