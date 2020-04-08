Фото: Олег Яровиков В Башкирии Роспотребнадзор назвал закрытые на карантин больницы Фото: Олег Яровиков

На ежедневном брифинге Минздрава по ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, назвали больницы Республики Башкортостан, которые закрыты полностью или частично. Больницы закрыты согласно предписаниям главных санитарных врачей соответствующих территорий — прекращены выписки и прием пациентов.

«Октябрьская городская больница № 1 — закрыты два отделения, Белебеевская центральная больница, Бирская больница — закрыты два корпуса, хирургический и терапевтический. Во всех больницах проводятся противоэпидемические мероприятия, дезинфекция помещений, проводится отбор биологического материала. За контактами установлено ежедневное медицинское наблюдение», — сообщил и.о. начальника регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев.

Напомним, в Уфе закрыта на карантин Республиканская клиническая больница.