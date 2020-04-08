В Башкирии наблюдается нехватка доноров крови из-за ситуации с коронавирусом

Из-за мер предосторожности по недопущению заражения Covid-19 активность доноров в сдаче крови снизилась. Республиканская станция переливания крови отмечает уменьшение запасов компонентов крови.

Во время режима самоизоляции количество кровосдач в будни уменьшилось в три раза, а в выходные — в шесть раз. Если до объявления пандемии количество доноров в день достигало 150 человек, а в выходной день — около 300 человек, то сейчас в течение целого дня приходит не более 50 доноров.

К тому же количество экстренных и плановых операций в больницах республики осталось на прежнем уровне. При любой операции возможна кровопотеря и может потребоваться переливание компонентов крови, сообщают в пресс-службе мэрии. Остро в переливании крови нуждаются больные гематологическими заболеваниями, которым переливание жизненно необходимо.

Чтобы помочь станции, воины-интернационалисты, члены Российского союза ветеранов Афганистана решили сдать кровь. Всех, кто может стать донором (с любой группой крови), также просят прийти в РСПК. В связи с режимом самоизоляции и предупреждения распространения коронавируса для желающих стать донором Республиканская станция переливания крови предлагает воспользоваться одним из вариантов адресного приглашения на донацию, указанных на официальном сайте.