В Уфе из-за разлива реки Белой зафиксирован первый подтопленный участок дороги

Фото: пресс-службы МЧС РБ и УГЗ по Уфе



Фото: пресс-службы МЧС РБ и УГЗ по Уфе

Из-за подъема уровня воды в старице реки Белой произошел перелив грунтовой дороги, ведущей к садовым товариществам «Козарез» и «Альбатрос» Демского района. Об этом сообщили в пресс-службах МЧС Башкирии и Управления гражданской защиты Уфы.

По информации ведомств, глубина перелива составляет 20-30 см. Протяженность 200 метров. Текущий уровень реки Белой составляет 299 см, подтопление участков возможно при уровне в 550 см.

В этих садовых товариществах постоянно проживают восемь человек, среди них детей и инвалидов нет.

«Связь с жителями поддерживается. Продуктами и предметами первой необходимости они обеспечены. У жителей имеется достаточное количество лодок. Обращений о помощи не поступало. Подтопленных участков нет», — прокомментировали в МЧС РБ.

Управлением гражданской защиты Уфы на месте организовано дежурство, с жителями поддерживается связь.

«Движение автотранспорта не перекрыто, края дороги обозначены сигнальной лентой. Имеется пеший обходной путь. В случае необходимости жители данных садовых товариществ могут заселиться в пункт временного размещения. Для обеспечения пожарной безопасности на месте имеется мотопомпа. Ситуация находится на контроле», — добавили в пресс-службе УГЗ Уфы.