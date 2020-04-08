Фото: Олег Яровиков В России число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672 человек Фото: Олег Яровиков

﻿За сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в России — 8672.

Выздоровело 580 человек. Умерло — 63 человек (5 человек за последние сутки).

Более 901 тысячи тестов проведено.

На 8 апреля в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом скончался.