В России число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672 человек
В России число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672 человек Фото: Олег Яровиков
За сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в России — 8672.
Выздоровело 580 человек. Умерло — 63 человек (5 человек за последние сутки).
Более 901 тысячи тестов проведено.
На 8 апреля в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом скончался.