Фото: ИА «Башинформ» Минцифра Башкирии: Разрешение на выезд действует только на личный автомобиль Фото: ИА «Башинформ»

В Указе главы Башкирии Радия Хабирова говорится, что разрешение на перемещение в период самоизоляции даётся исключительно в случае выезда на личном транспорте одному человеку — владельцу автомобиля, либо ему же с близкими членами семьи, с кем он самоизолируется. Об этом напомнил руководитель Минцифры Башкирии Геннадий Разумикин.

«Мы запустили портал doroga02.ru﻿, на котором выдаются разрешения на однократный выезд по неотложным делам на личном автомобиле в период самоизоляции продолжительностью не более 90 минут в день, либо на выезд в сад и обратно (в зависимости от местонахождения дачного участка не ограничивается во времени), — говорит Разумикин. — Многие люди не понимают, что это только личного транспорта касается, и поэтому в системе появляются заявки на автобусы и прочий транспорт. Поскольку мы не делаем премодерацию заявок, сервис декларативный, то есть заявитель должен быть знаком с правилами и акцептирует их в момент заполнения заявки, разрешения заявители получают моментально. Всю ответственность за предоставление данных, их достоверность и полноту несёт сам заявитель. Если сотрудник ГИБДД остановит водителя, он может проверить все документы, подтверждающие цель поездки и время поездки, указанные в заявке. В случае если заявитель получил разрешение, предоставив недостоверные сведения о цели поездки либо о транспортном средстве, которое не является его личным транспортом, полученное таким образом разрешение на проезд считается недействительным со всеми вытекающими последствиями. Это будет считаться нарушением режима самоизоляции в период объявленной повышенной готовности к ЧС в регионе».

По данным Минцифры, у полиции есть доступ к базе данных сервиса. Сотрудники ГИБДД могут сверить указанные в заявке сведения с фактическими.