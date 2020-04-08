Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.45 ↓

EUR 82.01 ↑

8 апреля Среда

Уфа   °

Молния
На 08.04.20 в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минцифра Башкирии: Разрешение на выезд действует только на личный автомобиль

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Минцифра Башкирии: Разрешение на выезд действует только на личный автомобиль Фото: ИА «Башинформ»

В Указе главы Башкирии Радия Хабирова говорится, что разрешение на перемещение в период самоизоляции даётся исключительно в случае выезда на личном транспорте одному человеку — владельцу автомобиля, либо ему же с близкими членами семьи, с кем он самоизолируется. Об этом напомнил руководитель Минцифры Башкирии Геннадий Разумикин.

«Мы запустили портал doroga02.ru﻿, на котором выдаются разрешения на однократный выезд по неотложным делам на личном автомобиле в период самоизоляции продолжительностью не более 90 минут в день, либо на выезд в сад и обратно (в зависимости от местонахождения дачного участка не ограничивается во времени), — говорит Разумикин. — Многие люди не понимают, что это только личного транспорта касается, и поэтому в системе появляются заявки на автобусы и прочий транспорт. Поскольку мы не делаем премодерацию заявок, сервис декларативный, то есть заявитель должен быть знаком с правилами и акцептирует их в момент заполнения заявки, разрешения заявители получают моментально. Всю ответственность за предоставление данных, их достоверность и полноту несёт сам заявитель. Если сотрудник ГИБДД остановит водителя, он может проверить все документы, подтверждающие цель поездки и время поездки, указанные в заявке. В случае если заявитель получил разрешение, предоставив недостоверные сведения о цели поездки либо о транспортном средстве, которое не является его личным транспортом, полученное таким образом разрешение на проезд считается недействительным со всеми вытекающими последствиями. Это будет считаться нарушением режима самоизоляции в период объявленной повышенной готовности к ЧС в регионе».

По данным Минцифры, у полиции есть доступ к базе данных сервиса. Сотрудники ГИБДД могут сверить указанные в заявке сведения с фактическими.

ИА «Башинформ»
Теги: *
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе в РКБ им.Куватова скончалась пожилая женщина с коронавирусом
В воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. Сегодня выяснилось, что она была носителем вируса Ковид-19, сообщил в соцсетях глава Башки
В Уфе главврач РКБ имени Куватова сообщила о результатах анализов двух врачей на Covid-19
Главный врач Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова Эльза Сыртланова ночью 7 апреля на своей странице в Facebook сообщила о первых резу
«Цифровой» министр пояснил, как будет работать сервис разрешения на поездки в карантин
Министр цифрового развития Геннадий Разумикин в эфире «Эхо Москвы Уфа» пояснил принцип действия сервиса «Дорога 02», на котором можно получать разрешения
В Башкирии заработал портал разрешения на поездки в условиях самоизоляции doroga02.ru
В Башкирии утром 8 апреля заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть