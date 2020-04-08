Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии бывший чиновник фиктивно трудоустроил в администрацию дочь своей знакомой Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Мечетлинского района Башкирии в судебном порядке добилась взыскания с бывшего главы Кургатовского сельсовета и его знакомой ущерба от преступления по статьям «мошенничество» и «служебный подлог».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в 2017 году знакомая чиновника попросила фиктивно трудоустроить свою дочь землеустроителем администрации. На протяжении полутора лет девушке начислялась зарплата, хотя её обязанности выполняли другие сотрудники муниципалитета. В итоге из бюджета было похищено 317 тысяч рублей.

Суд признал виновными бывшего чиновника и его сообщницу. Им назначено наказание в виде условного лишения свободы, а также взыскана сумма причиненного государству вреда. Кроме того, в обеспечительных целях на автомобиль и земельный участок экс-главы сельсовета наложен арест.