Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.45 ↓

EUR 82.01 ↑

8 апреля Среда

Уфа   °

Молния
На 08.04.20 в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе обзванивают всех работников РКБ им. Куватова и просят их никуда не выходить

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе обзванивают всех работников РКБ им. Куватова и просят их никуда не выходить Фото: Валерий Шахов

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова обратилась к сотрудникам Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова, где в воскресенье умерла пожилая пациентка с коронавирусом.

Как сообщал «Башинформ», COVID-19 был выявлен у 90-летней женщины после ее смерти, в больнице она лечилась в отделении неврологии, смерть вызвал «отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга». Под подозрением на коронавирусную инфекцию находятся двое пациентов и пять сотрудников клиники с диагнозом «внебольничная пневмония». 7 апреля стационар больницы закрыт на карантин.

Республиканский Минздрав информирует всех работников РКБ о том, что им необходимо перейти в режим самоизоляции. Их просят никуда не ходить.

﻿«Уважаемые наши коллеги — сотрудники РКБ им. Куватова. Мы очень за вас переживаем. Тем, кто остался на изоляции в больнице, будут сделаны анализы в течение ближайших двух дней, второй анализ — на 10-й день пребывания. Те, кто сейчас за пределами больницы! Пожалуйста! Никуда не ходите! Вы переходите в режим самоизоляции», — обратилась к ним Ирина Кононова.
По данным ведомства, составлен списков адресов более чем двух тысяч сотрудников РКБ. В ближайшее время их будут обзванивать медики для контроля самочувствия.

﻿«Если у вас есть признаки ОРВИ и/или температура выше 38,5, звоните на «горячую линию» Минздрава РБ: 8 (347) 28 658 27, 8 (347) 27 991 20 или 13-01 (вызов врача на дом, через портал госуслуг). Если самочувствие ухудшилось после 18.00, необходимо позвонить в службу скорой помощи — 103. Те, кто не в Уфе — выйдите активно на связь по телефону с местной поликлиникой или через горячую линию. Желаем всем терпения», — добавила замминистра.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе в РКБ им.Куватова скончалась пожилая женщина с коронавирусом
В воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. Сегодня выяснилось, что она была носителем вируса Ковид-19, сообщил в соцсетях глава Башки
В Уфе главврач РКБ имени Куватова сообщила о результатах анализов двух врачей на Covid-19
Главный врач Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова Эльза Сыртланова ночью 7 апреля на своей странице в Facebook сообщила о первых резу
«Цифровой» министр пояснил, как будет работать сервис разрешения на поездки в карантин
Министр цифрового развития Геннадий Разумикин в эфире «Эхо Москвы Уфа» пояснил принцип действия сервиса «Дорога 02», на котором можно получать разрешения
Какие продукты подорожают до 20% в ближайшие две недели - эксперты
Крупнейшие поставщики продуктов питания заявили о предстоящем пересмотре закупочных цен на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть