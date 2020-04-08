Фото: Валерий Шахов В Уфе обзванивают всех работников РКБ им. Куватова и просят их никуда не выходить Фото: Валерий Шахов

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова обратилась к сотрудникам Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова, где в воскресенье умерла пожилая пациентка с коронавирусом.

Как сообщал «Башинформ», COVID-19 был выявлен у 90-летней женщины после ее смерти, в больнице она лечилась в отделении неврологии, смерть вызвал «отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга». Под подозрением на коронавирусную инфекцию находятся двое пациентов и пять сотрудников клиники с диагнозом «внебольничная пневмония». 7 апреля стационар больницы закрыт на карантин.

Республиканский Минздрав информирует всех работников РКБ о том, что им необходимо перейти в режим самоизоляции. Их просят никуда не ходить.

﻿«Уважаемые наши коллеги — сотрудники РКБ им. Куватова. Мы очень за вас переживаем. Тем, кто остался на изоляции в больнице, будут сделаны анализы в течение ближайших двух дней, второй анализ — на 10-й день пребывания. Те, кто сейчас за пределами больницы! Пожалуйста! Никуда не ходите! Вы переходите в режим самоизоляции», — обратилась к ним Ирина Кононова.

По данным ведомства, составлен списков адресов более чем двух тысяч сотрудников РКБ. В ближайшее время их будут обзванивать медики для контроля самочувствия.

﻿«Если у вас есть признаки ОРВИ и/или температура выше 38,5, звоните на «горячую линию» Минздрава РБ: 8 (347) 28 658 27, 8 (347) 27 991 20 или 13-01 (вызов врача на дом, через портал госуслуг). Если самочувствие ухудшилось после 18.00, необходимо позвонить в службу скорой помощи — 103. Те, кто не в Уфе — выйдите активно на связь по телефону с местной поликлиникой или через горячую линию. Желаем всем терпения», — добавила замминистра.