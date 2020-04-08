Радий Хабиров разместил фото первых указателей на достопримечательности Башкирии

В Башкирии представили первые указатели достопримечательностей и туристических объектов. Первые выполненные по международным стандартам указатели, с надписями на русском и английском языках, выложил в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В качестве примера глава республики привел указатель на музей башкирского просветителя Мухаметсалима Уметбаева, который находится в Кармаскалинском районе.

«Вот такие знаки скоро будут висеть по всей республике. У нас очень много хороших туристических объектов. Однако найти их бывает непросто. Салават Нафиков, это первая маленькая победа вашего молодого ведомства. Продолжайте в том же духе!» — написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по всей республике запланирована установка 108 указателей, ведущих на интересные туристические объекты. В списке – как крупные популярные объекты, так и малоизвестные, например, интересные музеи и храмы. Указатели будут устанавливаться на федеральных, региональных трассах и дорогах местного значения. Среди объектов – пещера Шульган-Таш, гора Иремель, Арский камень, Нугушское и Юмагузинское водохранилища, Национальный парк «Башкирия» и многие другие. Через республику проходят множество дорог межрегионального значения, сквозной трафик существенный, и указатели могли бы помочь часть этого трафика завести на туристические объекты.

Руководитель госкомитета по туризму РБ Салават Нафиков пояснял, что в работе над туристическими указателями задействовано несколько ведомств: сам госкомитет по туризму, госкомитет по предпринимательству, госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству, а также «Башкиравтодор». Указатели изготавливаются на заводе «Ремстройдормаш», где производят все дорожные знаки для дорог республики.