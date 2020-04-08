Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии профсоюз поддержит заразившихся коронавирусом медиков денежными выплатами Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии профсоюз работников здравоохранения принял решение расходовать деньги профсоюзного фонда «Защита. Гарантии. Солидарность» на покупку первичными организациями средств защиты для работников больниц и поликлиник и материальную помощь заразившимся медикам.

«Мы пока не видим целесообразности страхования медработников через страховые компании и предложили в качестве социальной поддержки прямые выплаты заболевшим медикам, — прокомментировал председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. — Стоимость пакета страхования одного работника достаточно высока, суммы для медорганизаций получаются более чем значительные. При этом, страховые выплаты в случае заболевания не столь ощутимы. Более того, в чрезвычайной ситуации страховая компания оставляет за собой право не производить никаких выплат и компенсаций. В случае заражения члена профсоюза коронавирусом, целесообразно напрямую предоставить материальную помощь медику, как за счет средств первичной профсоюзной организации, так и республиканского профсоюзного бюджета. Такая модель позволит эффективнее использовать деньги первичных организаций для защиты и поддержки членов профсоюза».

Кроме того, сотрудники профсоюза разработали алгоритм действий для работника и работодателя на случай инфицирования коронавирусом. Это необходимо для того, чтобы при заражении можно было установить профзаболевание, а работник или члены его семьи смогли получить выплаты из Фонда социального страхования.

Для медиков работает горячая линия республиканского профсоюза работников здравоохранения: 8-987-045-24-88.