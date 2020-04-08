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Путин подписал указ о дополнительных выплатах по 5 тысяч рублей детям до 3-х лет

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми, о которых говорил в своем телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Документ опубликован﻿ на сайте Кремля. Согласно тексту указа, в апреле-июне семьи, в которых есть дети до трех лет, получат по пять тысяч рублей ежемесячно, причем на каждого малыша. Расходы профинансирует правительство. Также кабмин определит порядок и условия выплат, которые обеспечит Пенсионный фонд.

Обратиться за деньгами можно до 1 октября 2020 года.

ИА «Башинформ»
Теги: социальная поддержка, социальная поддержка семей с детьми
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