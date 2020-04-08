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Минэкологии Башкирии предупреждает водителей о росте числа диких животных на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: минэкологии

Минэкологии Башкирии предупреждает водителей о росте числа диких животных на дорогах Фото: минэкологии

С потеплением на дорогах Башкирии увеличивается вероятность столкновения с дикими животными, предупредили в Минэкологии республики.

«В ближайшее время начнется период рождения молодняка у диких зверей, в том числе у самых крупных (лосей, косуль, кабанов). Увеличивается уровень опасности столкновения с крупными животными, особенно в темное время суток. Животных, родившихся в прошлом году, отгоняют матери от мест будущего рождения потомства. Годовалые лоси, например, станут чаще выходить к дорогам и перебегать их перед мчащимся транспортом», — рассказывает заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «О животном мире», юридические лица и граждане несут ответственность за ущерб, нанесенный объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и среде их обитания. Если по случайному стечению обстоятельств водитель в результате ДТП собьет дикое животное, то ему придется возместить причиненный ущерб независимо от причин, подтолкнувших животное выйти на дорогу. Предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей за сбитого лося, 70 тысяч рублей за марала, 40 тысяч рублей за косулю сибирскую, 30 тысяч рублей за кабана, шесть тысяч рублей за глухаря, две тысячи рублей за тетерева. Каждый случай ДТП должен быть зарегистрирован и оформлен сотрудниками ГИБДД и Минэкологии РБ. Избежать возмещения причиненного вреда возможно, если автовладелец оформил страховой полис ОСАГО. В этом случае выплаты осуществляет страховая компания.

При возникновении ДТП ни в коем случае нельзя подходить к сбитому зверю, а также не следует оставлять место ДТП. Это может грозить водителю лишением права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или арестом до 15 суток.

Розалия Валеева
Теги: животные, дикая природа, ПДД
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