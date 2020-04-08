Фото: Ксения Калинина В Башкирии заработал портал разрешения на поездки в условиях самоизоляции doroga02.ru Фото: Ксения Калинина

В Башкирии утром 8 апреля заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспорте в условиях действующего режима полной самоизоляции. Сначала граждане должны зарегистрироваться, указав место проживания в самоизоляции и номер автомобиля. Форма запросит также цель визита. Разрешение можно будет распечатать либо сохранить в электронном виде, чтобы его можно было показать инспектору ДПС.

Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут.

На портале представлена пошаговая инструкция, как получить пропуск на выход из дома на личном автомобиле во время режима самоизоляции. Кроме того, для инспекторов ГИБДД также представлен план действий, как проверить водителя на разрешение покинуть дом с выездом на личной машине.

Как сообщалось ранее, открывая сервис, власти рассчитывают на благоразумие и самодисциплину жителей.