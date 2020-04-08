Фото: пресс-служба ГИБДД РБ Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей об опасном явлении на дорогах Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей об опасном явлении на дорогах. По данным пресс-службы ведомства, в регионе 8 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами в Башкирии наблюдается выпадение осадков в виде снега. На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов соблюдать дорожные правила в пути и основные требования безопасности.

Ранее МЧС РБ предупреждало жителей региона о сильных порывах ветра до 20 м/с.