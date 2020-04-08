Фото: Ксения Калинина Улицы Стерлитамака украсят более 78 тысяч цветов, выращенных в женской колонии-поселении Фото: Ксения Калинина

В Стерлитамаке колония-поселение № 6 (участок «Теплица») заключила контракт на поставку рассады цветов для города на сумму 460 тысяч рублей. Еще часть рассады будет реализована по частным заказам, а также пойдет на благоустройство учреждения.

Для высадки в открытый грунт рассада будет готова в мае-июне. Парки, улицы и скверы города украсят более 78 тысяч цветов.

«В теплице выращивается 27 сортов цветов. Самым популярным цветком, поставляемым КП-6, являются петунии. Их продано более 50 тысяч. Также для ландшафтного дизайна предназначены аллисум, агератум, бархатцы, вербена, львиный зев, портулак, сальвия, цинерария, — прокомментировали в пресс-службе УФСИН РФ по РБ. — Теплица не только приносит доход, но и дает возможность трудоустройства осужденным. Занимающиеся цветами женщины отмечают, что такая работа приносит эстетическое удовольствие, поднимает настроение и поддерживает здоровый психологический климат в коллективе».