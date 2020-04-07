Фото: администрация Уфы Глава Башкирии попросил не приближаться к технике, которая дезинфицирует улицы Уфы Фото: администрация Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил жителей республики не приближаться к технике, которая дезинфицирует улицы столицы.

«Всего несколько недель назад мы бы себе этого не могли даже представить. А сегодня проводим ковровую дезинфекцию улиц Уфы», — написал руководитель региона.

Отметим, что специальная техника с растворами промывает улицы в ночное время. Ранее сообщалось, что уфимская администрация перепрофилировала десяток единиц коммунальной техники для дезинфекции городского пространства.