Как работают нотариусы в Башкирии в период режима самоизоляции

7 апреля в Башкирии нотариусы возобновили прием физических и юридических лиц. Документы принимают «дежурные нотариальные конторы». Такая процедура сохранится до снятия в регионе режима «повышенной готовности».

«Нотариусы будут осуществлять работу с клиентами только по предварительной записи, при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований», — уточнили в пресс-службе нотариальной конторы.

Дезинфекция помещений и макси нотариусы также используют. Оплата за нотариальные действия может производиться безналичным путем. При посещении нотариальных контор рекомендуется иметь при себе индивидуальные средства защиты.

Список дежурных нотариусов можно найти на сайте или по телефону горячей линии www.notpalatarb.ru 8 (347) 200-82-92.