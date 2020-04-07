Фото: Олег Яровиков В России мошенники угрожают штрафами за отказ покупки брошюры по профилактике коронавируса Фото: Олег Яровиков

В России в период пандемии нового коронавируса участились случаи мошенничества. Люди с недобрыми намерениями пытаются нажиться на доверчивости на доверчивости граждан.

По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анны Казак, неизвестны представляются сотрудниками санитарной службы и предлагают юридическим лицам и бизнесменам приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19». Если же потенциальный покупатель отказывается, то мошенники угрожают административными штрафами.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то звоните по телефону 112.