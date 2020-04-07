Фото: Инстаграм Скончавшуюся женщину в Уфе с коронавирусом похоронили в специальном гробу Фото: Инстаграм

Популярный певец Башкортостана и Татарстана Анвар Нургалиев признался, что не смог «по-человечески» похоронить мать. У 80-летней женщины после смерти обнаружили новую коронавирусную инфекцию.

«Моя мама не умерла от коронавируса. Да, у нее обнаружили коронавирус. Но официальная причина смерти — ишемия головного мозга. У нее атеросклероз, у нее везде тромбы. Мы ожидали, что она может умереть в любой момент», — цитирует Нургалиева ИА «Татар-информ».

По словам сына погибшей, в последний путь женщину провожали в специальном гробу и спецтранспорте. На самой церемонии было мало людей.

«Я не мог по-человечески проститься, раздать милостыню, даже бросить землю на могилу. Старался не подходить к людям, специально так делал. Хотя в специальном гробу труп не выделяет токсины, но не все это понимают, я специально так делал. Это большая трагедия», — сообщил певец.

Сам Анвар Нургалиев сдал тест на коронавирус и опроверг информацию о том, что это он мог заразить маму Covid-19, так как последний раз выезжал за границу осенью прошлого года, а маму навещал в больнице почти две недели назад.