Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.40 ↓

EUR 82.63 ↑

7 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
На 07.04.20 в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 5 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Скончавшуюся женщину в Уфе с коронавирусом похоронили в специальном гробу

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

Скончавшуюся женщину в Уфе с коронавирусом похоронили в специальном гробу Фото: Инстаграм

Популярный певец Башкортостана и Татарстана Анвар Нургалиев признался, что не смог «по-человечески» похоронить мать. У 80-летней женщины после смерти обнаружили новую коронавирусную инфекцию.

«Моя мама не умерла от коронавируса. Да, у нее обнаружили коронавирус. Но официальная причина смерти — ишемия головного мозга. У нее атеросклероз, у нее везде тромбы. Мы ожидали, что она может умереть в любой момент», — цитирует Нургалиева ИА «Татар-информ».

По словам сына погибшей, в последний путь женщину провожали в специальном гробу и спецтранспорте. На самой церемонии было мало людей.

«Я не мог по-человечески проститься, раздать милостыню, даже бросить землю на могилу. Старался не подходить к людям, специально так делал. Хотя в специальном гробу труп не выделяет токсины, но не все это понимают, я специально так делал. Это большая трагедия», — сообщил певец.

Сам Анвар Нургалиев сдал тест на коронавирус и опроверг информацию о том, что это он мог заразить маму Covid-19, так как последний раз выезжал за границу осенью прошлого года, а маму навещал в больнице почти две недели назад.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, погибшая, Анвар Нургалиев
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
В Башкирии разрешено передвигаться на автомобиле во время действия режима самоизоляции, сообщил на совещании в правительстве руководитель республики Ради
В Башкирии режим самоизоляции продлится до конца текущей недели
Жители Башкирии еще неделю проведут в режиме самоизоляции. Об этом 6 апреля на совещании в правительстве РБ сообщил глава республики Радий Хабиров. «Мы
В Уфе школьница пострадала при падении с кирпичного забора
В Уфе на территории частного домовладения пострадала 12-летняя школьница. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Управления гражданской защиты
Глава Башкирии о COVID-19 на канале «Россия-1»: «Мы удерживаем ситуацию, не суетимся»
На территории Башкортостана ситуация с COVID-19 находится в «спокойном течении». Об этом в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на т
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть