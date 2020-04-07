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В Нацпарке «Башкирия» из зимней спячки вышли медведица с медвежатами

ОБЩЕСТВО
Фото: Нацпарк "Башкирия"

В Нацпарке «Башкирия» из зимней спячки вышли медведица с медвежатами Фото: Нацпарк "Башкирия"

Медведица с двумя годовалыми медвежатами встретилась сотрудникам национального парка «Башкирия» на левом берегу реки Нугуш. Специалист ы патрулировали местность, а косолапые гуляли по склону и ели траву с корешками.

«В этом году мы встречали только одиноких медведей, вчера впервые увидели медведицу с детёнышами, — сообщил директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов. – В природе так и происходит. Сначала из берлог вылезают крупные самцы, потом помельче, затем самки с лончаками и в последнюю очередь – медведицы с новорожденными. По фото видно, что медведица упитанная, хорошо перезимовала, медвежата тоже крепкие, здоровые».

Сотрудники нацпарка отметили, что медведи сейчас спокойные, медленные и не представляют опасности, так как обитают они вдали от населенных пунктов.

ИА «Башинформ»
Теги: нацпарк, медведица, медвежата
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