Администрация Стерлитамака опровергла сообщения о закрытии въезда в город

Напомним, что сегодня в Башкирии ограничен въезд только в один город региона – Белорецк.

Администрация города Стерлитамака опровергла фейковое сообщение, которое распространяют по социальным сетям. В частности, в соцмедиа размещена смонтированная фотография с дорожным указателем, запрещающим въезд в город.

ИА «Башинформ»

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