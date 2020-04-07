Администрация Стерлитамака опровергла сообщения о закрытии въезда в город
Администрация города Стерлитамака опровергла фейковое сообщение, которое распространяют по социальным сетям. В частности, в соцмедиа размещена смонтированная фотография с дорожным указателем, запрещающим въезд в город.
«Эта информация является ложной. Въезд в Стерлитамак не запрещен», — заключил заместитель главы администрации Стерлитамака Альберт Шайхутдинов.
Напомним, что сегодня в Башкирии ограничен въезд только в один город региона – Белорецк.